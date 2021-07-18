俄羅斯航空研究所SibNIA透露，將會在即將到來的莫斯科航展(MAKS 2021)上，展示一款「超短距起降飛機」(Ultra-short Take-off and Landing Aircraft)的示範模型，正在開發它的有人和無人版本。

防衛世界(Defense World)報導，這型飛機在研究所的計劃名稱為「PARTISAN」，

原意是「具有混合動力裝置、超短距起降運輸無人機的的開發和飛行測試」，能夠從一塊50公尺X50公尺的平台上起飛，差不多就是中型平面停車場的面積，相當的小。著陸所需的距離可能稍微長一點，還未公布。

據悉，飛機的最大起飛重量為3.38噸，航程1000公里時，可攜帶1公噸的載荷。

以An-2為基礎改裝的TVS-2MS實驗機，它的下翼又加裝了額外的螺旋槳。(圖/SibNIA)

如何實現飛機如此短距起飛？顯然增加機翼上的螺旋槳數量，額外的螺旋槳提升了推力，也就可以在短距離內提供足夠的升力。目前該研究所是以1架改裝後的安2(An-2)運輸機，稱為 TVS-2MS來進行原理試驗，這架飛機的下機翼已經過修改，以安裝額外的小型螺旋槳，每側3個。

安2的超短距起飛，大約只滑行了幾十公尺就升空。

STOL Competition - World Record Shortest Landing 9 Feet 5 Inches

安2是生產時程最悠久的運輸機，於1946年設計，1947年開始生產，直至1991年才結束生產線，它的全球總生產量超過18000架，起飛滑行距離僅需170公尺，因此做為超短距起降飛機的測試平台，相當合適。

根據 SibNIA 網站上發布的一張 PARTIZAN 飛機概念圖，它是一種上單翼飛機，靠近機身處安裝的兩個大型螺旋槳為主要動力，然後每個機翼上另外有4具小螺旋槳，為機翼提供額外的升力，不過目前尚不清楚實際短距離起飛的效果如何。

目前也有一些輕型飛機具備超短距起飛的能力，它們大多數都非常輕巧，乘員不超過2人，另外有相當粗壯的機輪，才能安全降落在非跑道環境。