中央流行疫情指揮中心公布，今(18)日國內新增15例本土病例，昨(17)日甚至降到只+8例，外界好奇7月26日能否順利解封？指揮官陳時中表示，現在不以清零為目標，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則認為，防疫都防到單日確診數只剩個位數了，當然要把清零當成目標，他並透露，指揮中心明天就會公布解封規模。

陳時中今天在疫情記者會中表示，目前疫情穩定，不明感染源相對少，但整體疫調還是要請地方落實，陳時中強調，現在不以清零為目標，以可以控制疫情為目標，只要持續穩定，醫療量能能即時因應，就可以考慮降級。

雙北傳播鏈沒斷乾淨？ 陳時中：不以清零為目標

沈政男今晚則在臉書反嗆，防疫都防到單日確診數只剩個位數了，當然要把清零當成目標，他說高雄市長陳其邁已經講得很清楚，雙北清零才是完成防疫的目標。沈政男建議，未來所有找不到感染源的案例，都必須將「電信足跡」列為常規疫調項目，然後一圈又一圈調查上去，就能把傳播鏈畫出來。

沈政男假設，在一公尺半以內互動十五分鐘才會染疫，如果用AI軟體來做疫調，只要把指標案例與接觸者的電信足跡全部調出來，用電腦比對，連口頭詢問都不用，很快就能找到傳播關係。

沈政男透露，明天指揮中心就會公布解封規模了，對於有些人拿國內疫苗覆蓋率指出現階段還無法解封，沈政男則認為，其實解封跟疫苗覆蓋率是兩回事，看英國就知道，打再多疫苗，還是達不到群體免疫，他說解封絕對不是靠什麼群體免疫，而是靠非疫苗公衛手段，疫苗只是輔助。