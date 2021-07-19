星座專家唐綺陽於官方頻道分享7/19～7/25星座運勢，來到7月下旬，這周有許多顆星在跨欄，勢必會造成動盪，木星要跨回水瓶座，最彰顯的事件就是奧運，這是一個集體的盛會，如何在艱困中感受歡騰，是在考驗人類的智慧，同時，這段時間也非常凸顯太陽、土星對分相，人會在艱難之中求生存，困境下依然生機盎然，環境逼得我們不得不轉型，唯有改變才能生存下去。

重要星象：諸星跨欄較動盪，木星逆行跨欄

諸星跨欄，造成氣流的轉變，整體環境氛圍較為動盪。木星逆行跨欄，大眾關注奧運賽事，感受其中的艱困與歡騰的氣氛，凸顯日土對分下，眾人面臨轉型，絕處求生的處境。

【工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚】

白羊：注意細節，避免狀況連連

雙子：衝刺之前，先與夥伴做好協調

天蠍：情緒影響工作，要保持樂觀

雙魚：開放一點，聆聽他人的意見

【桃花注意：巨蟹、獅子、射手、摩羯】

巨蟹：花點時間，讓對方多瞭解自己

獅子：擔任療癒者角色，讓人想依靠

射手：對未來逐漸有計劃和想法

摩羯：魅力全開有吸引力，桃花運佳

【財運注意：天秤、水瓶】

天秤：正財運強，在工作上多勞多得

水瓶：注意理財，投資要謹慎為之

【健康注意：金牛、處女】

金牛：保持養生，當心憂慮影響身體機能

處女：注意居家衛生與飲食健康