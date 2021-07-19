第2劑新冠疫苗的副作用可能更明顯。

不少人在接種第2劑新冠疫苗後，副作用表現得更明顯、嚴重，加拿大專家指出這很正常，是抗體與免疫系統雙重發揮作用的結果。

加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大女子楊蓓佳（Becca Young，音譯）表示，自己接種完第2劑疫苗後隔天幾乎無法起身，她說手臂、背部都痠痛，非常痛，還有頭痛，就像宿醉。楊蓓佳第1劑打的是輝瑞/BNT疫苗，第2劑打莫德納疫苗，打完第1劑時只有手臂痠痛的症狀。

報導指出，加拿大有許多人像楊蓓佳這樣，第2劑後症狀更明顯，不過專家表示這很正常。

加拿大渥太華大學（University of Ottawa）神經免疫學、壓力及內分泌學實驗室（Neuro-Immunology Stress and Endocrinology Laboratory）主任伊斯梅爾（Nafissa Ismail）表示，在第2次接觸到同一個病原體時，人體的免疫反應通常不會同樣劇烈，但是新冠疫苗作用方式不同。

他解釋mRNA或病毒載體（Viral vector）疫苗指引細胞偵測出冠狀病毒的棘狀蛋白（spike protein），接種這類疫苗並不是像一般其他疫苗那樣，將已經弱化或是死掉的病毒注射進人體內，所以人體第一次接觸到訊息時，「我們的免疫系統還沒有製造出抗體。」

「但是當我們接種第2劑疫苗時，就有雙重作用，已經有部分抗體就緒準備上戰場，再加上我們要求免疫系統製造更多抗體，所以症狀往往會被放大。」

加拿大西安大略大學（Western University）免疫學家克富特（Steven Kerfoot）表示，第2劑疫苗後的副作用更強的說法還沒有被證實，不過他個人的經驗確實也是如此，他第1劑接種AZ疫苗，第2劑接種mRNA疫苗，他認為混打疫苗可能會讓部分民眾有更強烈的副作用反應，不過如果2劑都接種mRNA疫苗，可能就不會出現較強烈的副作用。

克富特解釋，民眾在接種第1劑疫苗後幾個小時至幾天內出現的輕微不適感覺，是因為免疫系統「開始對病毒感染感到懷疑」，並且開始抵抗。

如果民眾感到疼痛、疲倦，那代表身體在向你宣告該休息了，以保存能量；如果發燒，代表身體正在抑制病毒的複製能力。

他說無論是接種第1劑或第2劑，民眾都可能出現上述副作用，差別在於第2劑後體內出現了抗體等特定的感測器，所以民眾接種第2劑後會有更多症狀是相當合理的，因為額外的抗體檢測系統已經準備好更快、更強烈地做出反應。

關於第2劑疫苗的副作用，英國政府在官網指出，接種第2劑AZ疫苗的副作用較第1劑更輕微，第2劑輝瑞/BNT或莫德納疫苗的副作用會比第1劑更強烈，研究也指出，第1劑施打AZ疫苗後，第2劑換打BNT疫苗或莫德納疫苗，出現副作用的風險也會比較高。