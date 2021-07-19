若想成功經營一段穩定的感情，除了雙方要彼此信任之外，良好的溝通也是維繫感情的關鍵，搜狐網命理專欄點名，獅子座、金牛座、射手座的女性最喜歡用「鬧分手」的方式來考驗另一半的愛，雖然嘴上說要分手，內心卻希望被挽留。

▍1.獅子座

獅子女的自尊心非常強，在戀愛時，她們不太會說甜言蜜語，完全是口是心非的人，明明心裡在乎得要死，卻裝作完全不在意。當獅子女嘴上一直說著要分手時，通常心裡都放不下，她們只是想要嚇唬另一半而已，希望對方更在乎自己一點，也想藉此看出自己在對方心裡的重要性。

▍2.金牛座

金牛女不會隨便鬧分手，當她們提出分手，通常是想讓對方意識到經營感情的重要性，希望對方稍微改正，或者下次不要再犯錯，並不是真心想分手。金牛座對待感情非常認真，只要認定了一個人，就會癡情地愛對方一輩子，固執到10頭牛也拉不回來，所以她們很少會主動說分手，只是想提醒對方要多多用心而已。

▍3.射手座

射手女非常愛面子，個性有點衝動，若對方一而再，再而三讓她們覺得自己不被珍惜，她們就會忍不住提出分手。在射手座眼裡，經營感情不能太被動，否則就失去談戀愛的意義了，所以她們總習慣用分手來彰顯自己的地位，雖然每次提完都會後悔，但她們依舊無法改變這個習慣。