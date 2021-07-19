51歲男性，高階主管，近一年來憂鬱、提不起勁、無心工作、胃口差、變瘦、注意力不集中、失眠、焦慮的情形愈趨嚴重，工作常出錯，經問診得知21歲兒子不適應對外的世界，只喜歡上網宅在家，生活作息混亂，目前大學休學中。期因過度關注兒子的一舉一動，擔心兒子未來的出路，自我要求非高的他心底無法釋懷兒子的失敗，想要掌控卻又無力，每日叨念不停，親子衝突不斷關係惡化，深陷憂鬱症之苦。

●親子關係緊張 憂鬱爸媽增

書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，近年來不少父母至門診尋求協助，問題多出在親子溝通惡化，從一開始有溝沒有通，到最後直接吵架衝突不斷，問題一直累積卻無法解決，導致憂鬱成疾。

此外，門診觀察發現有幾種現象值得省思：

1.過度寵愛兒女，當父母給予成了習慣，易養出啃老族。

2.過度關注兒女，彷彿父母的生活重心只有孩子，偏離自己的生活目標。

3.過度焦慮兒女的未來與成就。

4.強烈的控制欲，孩子是獨立個體，有自己的想法，需要適度的尊重空間。

(示意圖/常春月刊提供)

●親子衝突 世代差異父母面臨的問題

施佳佐指出，社會變遷快速，新世代增長，全面顛覆傳統的教養觀。父母渴望以自身經歷或認知的世界來幫助子女，並希望他們能夠接受，但又無法理解新世代所面對問題及壓力挑戰，當雙方的愛彼此無法接受，就會徒增衝突誤會，虛耗自己及家庭能量，產生情緒困擾，甚至引發憂鬱症。

●出現７症狀 小心你是憂鬱症父母

施佳佐提到，當出現以下症狀，小心你可能是憂鬱症父母，建議父母先自救尋求醫療資源：

1、不由自主過度關注兒女一舉一動，以負向及懷疑態度過度解讀其行為，因此心中困擾，憂心忡忡，無法開心，無法轉移注意力到自身正常生活。

2、專注力不集中，而導致自己生活及工作狀況出錯，自我能力下降。

3、親子溝通障礙，頻頻衝突且狀況惡化，自我情緒失控，甚至出現想死念頭，或想傷害兒女。

4、凡事提不起勁，再也無心工作或與人相處，社交退縮。

5、和伴侶因為兒女事務意見不一，產生爭執。

6、改變自我驅力及生活習慣，如食慾下降、短期內變瘦、失眠、焦慮緊張恐慌心悸害怕、抽菸或飲酒行為增加等。

7、對未來不抱希望，強烈無助感，絕望感，不覺得有可能事情可解決或好轉。

(示意圖/常春月刊提供)

●面對新世代 父母自救5招

施佳佐說，面臨與孩子溝通相處上層出不窮的問題，父母可以這樣做：

1、父母先自救：

注意力拉回自身，支持及肯定自己的努力，學習放鬆及紓壓，增強自我能力及對外尋求協助，才能幫助家裡所有成員。

2、放下不切實際的期待：

避免過度專注兒女，不要給自己的過度的責任壓力。

3、看見父母易犯的盲點：

放下身段，不要上對下的溝通模式。

4、學習相信孩子：

建立信任關係，而非認定為孩子有問題。

5、轉介醫療或諮商資源。

施佳佐提醒，親子教養永遠是一門深奧的課題，父母過度干涉及擔心孩子不但無法解決親子問題，更使自己綑綁在痛苦的情境裡，讓憂鬱情況更嚴重，建議父母先自救，放下不實際的期待，尋找適當的醫療或諮商資源，學習更好的方式溝通，透過重新教導雙方的互動方式，使家庭成員都能安穩度過憂鬱風暴。