日前全台疫情進入社區感染情況相當嚴峻，許多人在不知情的狀況下染疫，民眾感染新冠病毒後，西醫常見施以抗生素、瑞德西韋等藥物治療，除西藥治療之外，因應COVID-19疫情需要，國家中醫藥研究所也經由科學臨床驗證研發出「臺灣清冠1號濃縮製劑」，衛生福利部已於5月同意其生產製造並外銷其他國家，但必須由中醫師診斷臨床症狀後，開立處方，民眾才可服用此藥治療COVID-19。

不少國內外醫師都曾提到，現階段的藥物治療COVID-19並非民眾想像中容易，以抗生素來說，常見副作用包括有心悸、腹瀉、腹痛等；而瑞德西韋的副作用可能有高血糖、肝指數上升、急性腎衰竭、發燒等。中醫師鄭愛蓮指出，目前臨床上也有多位COVID-19的輕症或無症狀患者，透過服用中藥後得到良好改善。

根據衛福部國家中醫藥研究所資料顯示，「清冠1號」屬於專業醫師處方用藥，成分包含黃芩、魚腥草、北板藍根等10種中藥材，主要用於阻斷病毒與人體表面接受器的結合，減少病毒入侵體內，可抑制細胞內蛋白酶的活性，防止病毒複製，並減少肺部的破壞及降低肺纖維化的發展，藥物成效也獲得三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院及彰化基督教醫院的證實。

曾有1位年約62歲的婦女長年都有腸胃不適的困擾，不小心染疫後，入住醫院治療並服用西藥，不料卻出現胃痛反應，才轉而詢問中醫師能否提供其他解方，透過視訊診療方式進行醫病溝通，經由患者描述病症，中醫師觀察患者的面色、舌相，並開立中藥和對應症狀的藥方，再由居住他處的兒子代勞，以不接觸的方式傳遞藥物，治療12天後已無症狀，再轉至防疫旅館觀察7天，期間仍持續服用中藥，後採PCR檢測為陰性反應。

鄭愛蓮提醒，「清冠1號」並非預防感染的藥方，民眾千萬不可擅自查看網路上的配方自行服藥。染疫後痊癒的患者，應改為喝防疫茶保健，或平常增加免疫力，不得任意服用「清冠1號」，以免因誤用藥物而殺死自己體內的好細胞。

鄭愛蓮說明，COVID-19為「瘟疫」的表現，可透過中藥抑制病毒對人體造成的破壞，目前多使用於輕中症或無症狀患的隔離患者，至於重度患者則可配合中西醫合併治療，加強療效。

染疫後的治療期間或施打疫苗後，容易出現各種不適症狀，患者出現症狀的部位通常也代表著該處最虛弱，此時可透過線上診療的方式，依據醫師開立的中藥處方來緩解症狀，若出現發燒症狀，不建議立刻吃退燒藥，最好先讓身體排汗，讓體內毒素隨汗水排出，自然就會退燒。