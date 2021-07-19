【回憶殺】日本傑尼斯男星近藤真彥在80年代紅極一時，經典歌曲《夕陽之歌》（夕焼けの歌）光在亞洲就被翻唱超過15個版本，然而真正讓他聲名大噪的卻是因他周旋在中森明菜、梅艷芳、松田聖子3大港日天后之間，獲封「日本第一渣男」，當年他甚至無情到連母親過世都不在乎，引起社會一陣譁然。

近藤真彥一出道就挾帶著超高人氣，由於長相帥氣又歌藝精湛，當時更成為日本史上首位出道單曲初登場獲得Oricon冠軍的歌手，然而他卻在和天后中森明菜交往期間，接連劈腿梅艷芳和松田聖子，導致中森明菜想不開試圖自殺，一夕之間成為日本全民唾棄的對象。

近藤真彥說謊成性，被封為「日本第一渣男」。(中時資料照)

不僅對待感情的態度不負責任，近藤真彥對家人也同樣無情，他的母親1987年出了嚴重車禍，但近藤真彥怕被狗仔跟蹤發現，竟然不願意帶母親去醫院急救，導致母親最後過世，當時正值日本唱片大獎頒獎前夕，近藤真彥和中森明菜同是入圍者，他為獲獎私下買通工作人員，不擇手段想進行暗箱操作。

近藤真彥沒有及時將母親送醫急救，間接害死母親。（圖／翻攝自百度百科）

然而此事卻讓重視道義的日本黑道徹底忍無可忍，為了懲罰近藤真彥的行為，黑道成員偷走了近藤真彥母親的骨灰盒，威脅他如果出席頒獎典禮就永遠拿不回骨灰，想藉此讓近藤真彥放棄獎項，沒想到冷血的近藤真彥卻毫無猶豫出席典禮領獎，導致母親的骨灰盒至今下落不明。