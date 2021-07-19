網紅鳳梨因經常在臉書直播中，與粉絲朋友的互動聊天，讓他因此累積不少觀眾朋友。日前（１７日）鳳梨在社群上曬出女友同框的合照，引起外界許多網友的關注，而女友歐菈在今年３月份生日的時候，鳳梨也為她精心特別訂製一個蛋糕，讓女友歐菈相當開心與感動。

歐菈4月曾分享在IG分享鳳梨，為她用心準備生日慶生: 「謝謝我的愛人，前奏一出來，我真的眼睛都亮起來，蛋糕出來超用心又驚喜，是我最愛的美少女戰士，是你第一次送蛋糕，我真的好喜歡，好捨不得吃!最愛的節日是跟最愛的人，就是平凡跟幸福，平常雖然一塊木頭，但原來這麼浪漫，真的超級無敵喜歡，難怪我這麼愛你。」照片中可以到蛋糕上面，有一個卡通美少女戰士，寫下著生日快樂的英文字母，歐菈很喜歡今年的生日慶生，覺得男友鳳梨超級浪漫。

鳳梨有曾在IG分享他的感情生活，並曬出與女友的合照: 「木頭做的叫木門，鋼鐵做的叫鐵門，各自說各自的叫羅生門，哆啦A夢拿的叫做任意門，幸福做的叫我們」看得出來鳳梨感情相當認真，今年１月鳳梨生日的時候，歐菈也和鳳梨家人一起慶祝生日，兩人的感情相當穩定。

許多網友回應鳳梨與歐菈: 「鼠薯真的很用心愛妳!要一直幸福下去喔!」、「歐菈生日快樂，妳值得他對妳好」、「通往幸福的門，是我們」、 「鼠薯眼神有愛」、「土味情話大賞第一名」、「鼠薯女朋友好漂亮！」