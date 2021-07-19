蔡勝哲和蒂妲史雲頓合照。（泰坦星文創提供）

泰國名導阿比查邦，自2002年《極樂森林》獲得一種注目單元最佳影片，正式打開知名度，在2004年又以《熱帶幻夢》拿下坎城影展評審團獎，並在2010年憑藉《波米叔叔的前世今生》奪下坎城最高榮譽金棕櫚獎，就此奠定他大師地位，暌違11年，再以新作《記憶》（Memoria，暫譯）拿下坎城評審團獎。坎城影展期間也擒獲許多影評人的讚賞，認為這是一部相當具有原創性和大膽的電影。場刊分數更開出第二高的3.4分，僅次於濱口龍介《在車上》3.5分，而全場24部作品之中，也只有3部作品均分破3。

該片可以說是阿比查邦勇於嘗試突破自我的一部電影，他不僅首次與國際知名演員合作，由奧斯卡影后蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），更是第一次在泰國以外的國家拍攝，同時這也是阿比查邦以英語、西班牙語發音的首部電影。還是由台灣公司「泰坦星文創」聯合出品，製片人蔡勝哲也出席影展，為台灣爭光。從來不怕嘗試各種奇特角色的蒂妲這次則飾演一位蘭花學家潔西卡，電影一開始就出現轟然巨響，這個神秘聲響卻是潔西卡的腦內迸出，就這樣牽引觀眾一路探索阿比查邦《記憶》的情節。

電影以令人不安的、極度內省的視角，即一個女人試圖揭開只有她能聽到的神秘聲音的根源，阿比查邦獲獎時更激動喊「我非常滿意，這個認可令我充滿喜悅。對我來說，僅僅是有機會被放映就是一個巨大的榮譽。這個獎項則更能幫助電影提高知名度，傳播更遠」。片中不少於55次的聲響迴盪，有趣的是這個猶如耳鳴般的聲音，導演也說明：「電影中蒂妲史雲頓腦內『碰』的巨響，其實就是一直以來在他自己顱內產生的巨響，而就在他於哥倫比亞波哥大拍攝期間，這個聲音就突然消失了。」但是到底這個聲音的解答是什麼？也只能留給觀眾到戲院去一探究竟。