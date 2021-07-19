正在火星上順利運作的探測器天問一號總設計師表示，今年9月太陽會運行到地球和火星之間，出現日凌干擾現象，也就是太陽發出的強烈電磁波會對無線電通信產生干擾，天問一號在這段期會有整整一個月無法跟地球建立聯繫，此時就得發揮天問一號的自主性。未來還會再經歷時間長達數月的沙塵暴，將是天問一號探測器更大的考驗。

據《新浪網》報導，大陸發射的火星探測器天問一號總設計師孫澤洲在「墨子沙龍」講述天問一號的故事時指出，今年9月天問一號距離地球將超過3億公里，訊號時間延遲會超過20分鐘。尤其是太陽會運行到地球和火星之間，出現日凌干擾現象，此時太陽發出的強烈電磁波，會對無線電通信產生干擾，天問一號無法與地面聯繫。

火星探測器總設計師孫澤洲指出，日凌干擾大概持續一個月左右，這段期間就要完全依賴天問一號的自主性來運作。（圖／中新社）

孫澤洲表示，這個過程大概持續一個月左右，這段無法通信的時間就更需要發揮天問一號的自主性。

報導指出，火星的自轉週期24.62小時，與地球23.93小時相近。火星稀薄的大氣主要是二氧化碳，會產生溫室效應，晝夜溫差比月球小很多。科學家認為，火星的演化跟地球有很多相似之處，但比較接近行星的晚期，不像地球那麼充滿活力。孫澤洲認為，火星的今天可能是地球的明天，認知火星，可以更好地瞭解地球的未來。

火星的風速可達每秒180米，能形成特大沙塵暴，最嚴重時超過99%的太陽光被阻擋，且持續時間可能長達幾個月，這是對火星探測車最大的考驗。（圖／新華社）

報導指出，人類發射第一個人造衛星後不到3年，亦即1960年，蘇聯就發射了火星探測器，但它未能抵達火星。自此到1976年間，全世界共實施了23次火星探測任務，但成功率很低。1965年美國的水手4號火星探測器，首次在距離火星表面9800公里的地方掠過，傳回了世界上第一張火星表面照片。1971年，美國的水手9號傳回了7329張火星照片，繪製了火星85%的地圖，解析度為1-2千米。1976年，美國的海盜號，以探尋火星表面生命為目標，完成了環繞和著陸火星探測。此後，火星探測進入沉寂期，僅蘇聯在1988年實施了2次任務。從1991年至今，火星探測進入3階段，以科學探測為主要目標，進一步拓展到火星地面巡視探測。

中國人探測火星於2021年5月15日以天問一號著陸於火星烏托邦平原南部區域，火星上首次留下中國人的印跡。祝融號火星車緩緩駛下著陸平臺後，向前行駛0.522米，成功實現「繞、落、巡」的任務目標。

未來天問一號還將面對火星探測最大殺手沙塵暴。孫澤洲表示，火星的風速可達每秒180米，能形成特大沙塵暴，最嚴重時超過99%的太陽光被阻擋，且持續時間可能長達幾個月。他說，科學家們研發了新型不易沾灰材料作為太陽翼蓋片，即使沾上了也可以通過震動將灰塵輕鬆抖落。天問一號在國際上首次採用基於太陽能和溫度的全自主休眠喚醒技術，可在惡劣環境下自我保護。