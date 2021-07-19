非洲事務專家加德拉（Konrad Gadera）指出，奈及利亞在面對國內「博科聖地」（Boko Haram）等極端組織的強大威脅下，應採購專用於對地支援的輕型攻擊機，而非JF-17「梟龍」等多功能戰機，因為後者在打擊容易與平民搞混的武裝分子時，將背負「巨大風險」。

加德拉表示，奈及利亞並無明顯外部威脅，軍方目前最主要的任務是對抗國內極端組織。而儘管空中支援能在這類任務中發揮關鍵作用，但「梟龍」卻不是首選。雖然「梟龍」擁有全天候的精確打擊能力，但經費不足的奈及利亞軍方，不一定有足夠的精確導引彈藥供其運用；且在缺乏完整情監偵（ISR）體系支援下，飛行速度過快的多功能戰機將背負巨大誤擊風險。

奈及利亞空軍的殲7戰機，2017年便曾在多次盤旋後仍錯認目標，誤擊該國東北部波諾州（Borno State）的一處難民營，導致逾百人喪生。

加德拉指出，奈及利亞雖是非洲最大經濟體，但其政府僅將GDP的0.46%分配給軍方，遠低於世界平均的2.2%，因此更應「將錢花在刀口上」；在武裝分子缺乏現代防空武器的情況下，造價不到「梟龍」一半、操作成本便宜、能搭載部分精確導引彈藥、飛行速度較慢、能有效觀測與辨認目標的A-29等輕型攻擊機，將是更為合理的選擇。

奈及利亞空軍5月21日於建軍57周年典禮上，接收第一批3架巴基斯坦航空工業公司（Pakistan Aeronautical Complex）製造的「梟龍」Block 2，奈及利亞國防部長馬加希（Bashir Magashi）親自出席典禮，顯然對該型戰機寄予厚望。據稱奈及利亞有興趣購買達24架「梟龍」，以組成兩支戰機中隊，但由於缺乏經費，不確定這個野心勃勃的計畫是否有機會被完成。