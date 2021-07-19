疫情衝擊各行各業，外界紛紛要求民進黨政府全民普發5000元消費券。民進黨立院黨團幹事長劉世芳卻表示，若現在提出振興方案，反而會引起群聚效應、讓大家無法回到正常生活。而被問到行政院長蘇貞昌可能會被換掉嗎？前民進黨立委郭正亮語帶玄機回說，「當然要把利多做到下一任身上。」

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》中表示，劉世芳講的根本不是理由，她是怕大家都擠到郵局去領。那請村里長去發不就好了，2009年馬英九執政時的消費券不就是由村里長去發，村里長3天就發光了，這絕對沒有群聚的問題。所以發放地點不群聚，是很容易做到的，重點是要不要編預算。

而被問到行政院長蘇貞昌可能要被換掉，是做球給下一任？郭正亮表示，「它當然要把利多做到下一任身上。」

郭正亮接著表示，你不能只看無薪假，因為台灣有很多那種很小型的服務業，因為疫情三級警戒，大家都不能開業，那些人形同失業，而且他們還要付租金、還要備料，等於一個店都在那裡卡住了。

郭正亮認為，現在民調大概有20％、30％是查不到的，這些人正在辛苦過日子，比如計程車司機，就調查不到，這些人一定要用組織去看，才看得到。他強調，受這波疫情衝擊的人一定有20％、30％，很多人是沒有出門就賺不到錢。