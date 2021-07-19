伊朗國營電視台報導，南部的法斯省（Fars）今天發生規模5.7地震，鄰國伊拉克也有感。

路透社報導，伊朗半官方法斯通訊社（Fars news agency）指出，震央在克謝特鎮（Khesht）附近，受地震影響的地區目前並未通報傷亡與災情。

伊朗國營電視台報導，地震發生於當地晚間7時，地震深度11公里，法斯省境內多個城鎮都感受到搖晃。

報導引述地方官員指出：「至少已調派4個救災隊前往受地震波及的地區，鄰近城市的醫院待命中。」

國營伊拉克通訊社（INA）報導，發生在伊朗的地震，鄰國伊拉克南部城市巴斯拉（Basra）也有感。

由於伊朗境內有數條主要斷層帶交錯，可說是全球發生地震最頻繁的國家之一，2003年發生在克爾曼省（Kerman）規模6.6的地震，造成3萬1000人死亡，古城巴姆（Bam）夷為平地。（譯者：曹宇帆）1100719