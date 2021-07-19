本週西歐暴雨驟降多國災情慘重，據官方統計，比利時今天增至31死，於此同時，有關單位表示，搜救行動將告一段落。
法新社報導，比利時危機中心今晚表示：「受創地區不會再爆發立即的危險，救援行動將告一段落，不過若干地區的搜救行動仍將繼續，清理災區及統計災損是當務之急。」
今天通報的死亡人數比昨天多4人，同時失蹤人數增至163人，比利時南部與東部受創最嚴重，警方在當地挨家挨戶敲門，清查尚未確認的罹難者。
由於電力供應中斷，手機電池耗盡的民眾陷入孤立無援，不少送醫救治的民眾身分不詳。
昨天起重現陽光普照氣溫回暖的景象，而淹水漸漸消退，滿目瘡痍的慘重災情陸續浮現，受創最嚴重的小鎮佩平斯特（Pepinster）疏散超過1000人。
截至目前為止，當地超過3萬7000戶仍停電，並且3600戶天然氣供應中斷，比利時鐵路基礎建設管理公司（Infrabel）說，全國將近半數的鐵路運輸受阻。（譯者：曹宇帆）1100719
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