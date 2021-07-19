在疫情3級警戒衝擊下，5月失業率攀升至4.11％，創下7年半最高，經濟蕭條也成了壓垮弱勢家庭的最後一根稻草，有1家6口窩在不到13坪的蝸居，窮到一鍋飯得分幾天吃；還有一名臨演為了照顧沒血緣的隔壁長者花光積蓄；板橋則是1名年過8旬的阿婆靠洗碗養活中風又小兒麻痺的兒子，所幸新北市一家行善麵店無私奉獻一碗碗「待用麵」，填飽這些困難家庭的肚子，照亮每個角落的光輝。

如果沒有行善麵店的待用麵，黃先生一家6口一天甚至吃不到幾口飯。（圖／王永泰攝）

7月13日，本刊記者來到台北市萬華區福民社區，牆上磁磚老舊斑駁，5層樓的公寓外沒鐵門，更別說樓梯間，昏暗的燈光猶如鬼屋，這裡住著黃家6口，前來開門的是黃家長女（11歲），而黃爸爸（43歲）看到本刊記者，匆忙地把衣服穿上，很不好意思地說「因為客廳沒冷氣很熱，只好脫掉上衣納涼。」

黃爸爸說，他跟妻子（36歲）都是原住民，一家人在北市社會局規劃的平價住宅租房9年了，但這裡空間不到13坪，如此狹小，飯鍋、電鍋、炊具只能擺在地上，就連防疫的拋棄式口罩，對他們來說也是奢侈品，清洗過後晾乾在餐桌上，上頭的不織布充滿多次清洗的痕跡。

黃爸爸指著房間害羞地說，2房1廳的格局，一間是長子及長女的房間，分睡上下鋪，老三、老么和媽媽睡在另一間，而客廳的沙發就是黃爸爸的床，每天只能蜷起雙腳克難地睡覺，「這張沙發是撿來的，說了很見笑（丟臉），我們家只有電冰箱是買的，其他必需品都是撿回來的二手貨，小朋友身上的衣服，也是我老婆去婦女會舊衣回收箱拿的。」

原本黃爸爸從事粗重的水電工作長達16年，身上滿是經年累月的舊傷疤，「去年我做水電的時候，不小心從工地樓梯摔下來，醫師意外發現有椎間盤突出，今年3月開刀，原以為休息1個月就會好，可是一直都沒有康復。」為了賺錢養家，夫妻倆只好在住家附近擺攤賣起烤香腸。

原本從事水電工作的黃先生，因腰椎開刀改與老婆擺攤賣香腸，而無人可幫忙照顧的小孩就在一旁自行玩耍。（圖／讀者提供）

「做水電，每天現領2千元，賣香腸一天能賺5百元就要偷笑了。」黃先生大嘆，5月疫情爆發之後，堪稱重災區的萬華，可說完全做不到生意，目前1家6口每月靠著6千元的低收入戶補助過活，「這些錢怎麼可能維持家計？」

「當父母的可以挨餓，但不能餓到小孩！」黃爸爸說，前陣子眼看米缸鬧空城，只好求助位在板橋一間不起眼的行善麵店解決3餐問題，顏維勳老闆二話不說出手相助，話雖如此，面對疫情下的困頓生活，黃家人依舊相當樂觀，「生命自然會找到出路，小朋友也知道日子不好過，都很乖，平時都會互相照顧。」現在黃爸爸心願就是期盼疫情快點過去，回歸正常的生活。

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