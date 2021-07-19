全國疫情3級警戒已持續2個月，經濟大蕭條成了壓垮弱勢的家庭的最後一根稻草。有位81歲的阿婆靠洗碗養活小兒麻痺又中風的兒子，無奈餐廳停業後頓失收入，所幸板橋一間麵店用「待用麵」助他們母子度過難關。

家住新北市板橋的81歲許奶奶，她為了照顧罹患小兒麻痺又中風的兒子（邱先生），近20年來，每天早上6點搭公車前往一家連鎖自助餐店洗碗、切菜，1個月才月休6天，無奈自助餐店5月間因疫情歇業，讓母子倆的生計陷入困難。

行善麵店老板顏維勳透過個案管理師轉介，得知母子倆的情況，第一時間除了由居家服務員每天送「待用麵」解決2人的3餐，也到府救濟生活用品，包括牛奶、麵線、洗衣精、盥洗清潔用品等物資，減輕母子倆日常所需的開銷，許奶奶語重心長地說「每月有8千元的低收入戶補助及3千5百元老人年金，扣掉1萬元房租，真的沒剩多少。」

除了提供待用麵，行善麵店老闆顏維勳還會送生活物資給許奶奶母子，希望紓解兩人的生活開銷。（圖／王永泰攝）

許奶奶透露「原本在自助餐洗碗、切菜近20年」，也習慣打包剩菜回家給兒子當晚餐，家裡都省吃儉用，不敢亂花錢，加上兒子（邱先生）前年中風，也無法再去開計程車討生活，終生得坐在輪椅上。邱先生感嘆「媽媽年紀一大把還得工作，三節獎金又被取消，受了委屈也不說，我真的很捨不得。老實說，我輕生過兩次，實在不想再給老人家壓力了。

「即使日子再苦，還是要一起熬過吧，我們倆也並肩同住了40年」，邱先生堅定地看著母親說，之前衝動地想結束生命是自己不夠成熟，母親再刻苦也從沒埋怨，現在疫情來勢洶洶，2人的心反而靠得更近了，雖然平常不太講肉麻話，但「我們彼此心裡都明白，沒有過不去的坎」。

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