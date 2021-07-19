在疫情3級警戒衝擊下，失業率直直升，許多弱勢家庭丟了工作、沒了收入，連一日三餐都有問題，所幸新北市板橋一家行善麵店，由顏維勳老闆接手後，9年來送出超過上萬碗「待用麵」，成了弱勢民眾的救命浮木。

行善麵店開業40年，提供待用麵已9年，是台灣第1間發起「待用麵」的店家，顏維勳說這次疫情讓身邊人吃了很多苦頭，也有人因失業而自甘墮落，自己強烈地感受到社會低迷氛圍，但也想過「若我放棄了，這些家庭該怎麼辦，你不做誰要做，這條路已經踏上，跪著也要走完。」

顏維勳透露，「疫情真的打擊到不少家庭，讓弱勢變得更弱勢」，由於經濟重創自己生意也下滑不少，但仍每天照顧2、30戶家庭，他還觀察到來領待用麵的人變多了，除了原先關懷的對象外，每天至少增加3至4人領「待用麵」，可見這些人頓失收入後，連基本的3餐溫飽都成問題。

不只店內提供「待用麵」，顏維勳更時常自掏腰包提供物資給需要的孤苦家庭。（圖／王永泰攝）

事實上，顏維勳過去混跡幫派、走過歪路，15歲殺人被關也不怕，甚至一心想著「做兄弟只要關過一次，以後在江湖上走路就能更有風」。如今被關3年的他，出獄後起心轉念來自於一場夢，他說「有一天我夢到有人跟我講話，要我去做善事，事情（案件）就會有轉機。」

顏維勳一步步洗心革面，如今手裡拿的從屠刀換成菜刀，在悶熱的爐灶前揮汗炒麵，也以「是否有恆心堅持而已，絕對沒有藉口辦不到」的座右銘時刻勉勵自己，鼓勵各行各業疫情期間，更要共體時艱，攜手互助，千萬別輕易被打倒，並期盼溫熱的麵能救濟到窮困人家，建立起善的循環。

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