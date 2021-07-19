高雄市左營區舊城巷昨(18日)晚間10時33分發生鐵皮屋大火，造成60歲的金姓男子及52歲楊姓妻子屋主夫妻慘遭火焚成焦屍，警方調查，死者是金男以打臨工維生，日前曾向里長表示想申請補助，金妻領有重度殘障手冊，消防人員清理火場時，發現現場有3支瓦斯筒，包括臥室內、臥室門口都有一支，現場也有一支瓦斯桶仍洩氣中，有違一般住家瓦斯桶放置位置，現場疑點重重，不排除有人為加工，目前正釐清請火原因。

左營區民宅晚間發生大火，現場已發現2具焦屍。(警消提供／林雅惠高雄傳真)

左營分局舊城派出所所長王龍安指出，火災發生地左營區舊城巷的眷村是一舊部落，該眷村不少住戶已經外遷，目前還有幾戶仍居住此，死者金姓屋主的楊姓妻子疑似有身心疾病宿疾，領有重度殘障手冊，經鄰長表示，18日下午他還跟金男一起聚餐，但期間並未發現有異狀，得知2人已成焦屍，他也很驚訝，為何發生火警，事發原因及經過都仍需進一步釐清調查。

左營區埤北里里長李復慶說，這對夫婦約2年前從外地遷入埤北里居住，2人是在2020年9月登記結婚，60歲的金姓屋主以臨時工為業，金妻有肢體障礙，行動不便，前幾天金姓男子還曾到里辦公室找他，表示生活困頓，想申請補助，由於夫妻倆深入簡出，對其狀況不甚清楚。

高雄市消防局指出，18日晚間10時33分獲報在左營區舊城巷有住宅火警，副大隊長樓振宇率中華、左營、鼎金、新莊分隊、左營小隊及特搜中隊19車39人前往搶救，晚間10點53分現場回報，經入室搜救，在室內發現2具焦屍。

第二大隊中隊長賴弘斌表示，由於起火民宅是鐵皮屋搭建，火勢燃燒相當猛烈，現場也連動一間民宅，因此布水線搶救滅火同時，也疏散一旁的民宅住戶，消防人員破門搶救起火民宅時，發現房間內有2具焦屍，一旁還有20公斤的瓦斯桶仍洩氣中，消防人員持續滅火，火勢近1小時完全撲滅，火災原因正由火調人員調查中。

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