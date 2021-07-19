航運股7月以來歷經長榮(2603)再次遭到處置交易、貨櫃運價指數SCFI漲勢一度收斂、傳出拜登擬以行政命令來壓抑運價、陽明(2609)現增詢圈跌跌撞撞等因素影響，航運股股價遭到壓抑，上周四在陽明現增完成，航運族群跌深反彈，連續兩天再次成為台股人氣所在。本周將關注五個焦點：SCFI上周五再創新高；陽明法說會；萬海、長榮股東會；陽明增資股出籠；長榮處置交易解禁。

上海航運交易所上周五公布的貨櫃運價指數(SCFI)突破4000點，達4054.42點，再創史上新高，較前一周的3932.25點，上漲122.07點，漲幅3.1％；其中，美東、美西及歐洲等主要航線全部創高，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達5024美元，周漲幅達6.1％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到9655美元，周漲幅3.2％，連15周創高；遠東到歐洲每TEU(20呎櫃)站上7000美元，為7023美元，周漲幅4.1％。第3季是海運旺季，今年旺季加旺，拜登行政命令是貨櫃延期、延滯費，而非海運運費，運價指數上周不受影響，繼續創高，對本周航運股是正面訊息。

陽明今年採詢價圈購方式辦理16萬張現金增資，每股價格訂在182元，但股價在繳款前夕，不但守不住現增價，還低於現增價格達到19元，讓不少圈購人放棄認購，不過，由於採包銷制，不足部分券商全吃，最後仍順利完成本次現增案。這次增資股繳款憑證將在明天(20日)出籠，16萬張會有多少在第一天就流通到市場，會引起多少賣壓值得關注。

面對著20日的增資股上市，陽明本次主辦券商元大證券，也將在今天下午舉辦陽明法說會，由陽明經營階層透過線上方式，跟法人說明最新的營運狀況，要穩住投資人持股信心不言可喻。

貨櫃三雄除陽明已經召開股東會外，萬海(2615)、長榮分別在7月20日及7月21日召開，股東會上經營階層對小股東釋出下半年公司營運看法動見觀瞻。就上海航運交易所公布的6月船舶準班率，上海僅有16.01％、洛杉磯23.33％、紐約37.16％、鹿特丹14.63％，幾乎都呈現下跌狀況，準班率低，缺櫃、塞港頻傳，加上運價上漲及不斷增加綜合費率上漲附加費（GRI），預料下半年的海運榮景可期，也應該是小股東最想聽到的答案。

長榮從6月中旬附近，一路衝高到7月6日的233元，短線漲強勁勢，原本6月18日到7月1日被處以5分鐘撮合一次，但期間航運股持續引領風騷，長榮股價愈小不易，出關後回檔一天後連兩天收高，再創史上新高代價就是又踩到處置紅線，從7月7日到7月20日止，延長到20分鐘撮合一次，隔天起整個交易面受到影響，股價快速修正，到上周四、五才見跌深反彈。本周三將是從緊閉室出來第一個交易日，可預期又會成為台股當紅炸子雞之一，再現航海王的吸金功力。