越南衛生部昨晚通報新增一例自台灣移入的COVID-19確診病例。根據通報，患者是一名27歲男子，6月26日從台灣飛抵越南南部的芹苴國際機場。

越南衛生部18日晚間通報，一名27歲男子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。通報指出，這名男子6月26日從台灣乘坐BL312航班自芹苴國際機場（Can Tho International Airport）入境越南。

根據通報，這名男子入境越南後在胡志明市隔離檢疫，篩檢結果為陽性。（編輯：郭中翰）1100719