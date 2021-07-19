美國奧運女網隊因為新冠疫情失去多位參賽名將，當今最有名的女將大坂直美自幼在美國長大，但她最後代表地主日本出征奧運。大坂直美表示她因這個決定引來無端的批評，美國有人指責她「背叛了黑人」。大坂直美覺得莫名其妙，憑什麼黑人就一定要代表美國，不可以代表日本？

大坂直美在自己最新的Netflix紀錄片影集說：「我沒選擇美國，然後就有人說，我的『黑人卡被吊銷了』。不是只有美國黑人才是黑人好嗎？我覺得大家不太明白國族和人種的差別，像是巴西有很多黑人，但他們也是巴西人。」

在美國政治正確的流行語中，每個黑人出生時都握有一張「黑人卡」，除非他的言行背叛黑人（例如選舉時沒投給黑人參選者），他可以允許保留這張卡，黑人卡在很多場合都可以發揮效用。

大坂直美3歲隨父母搬到美國紐約，父親法蘭索瓦(Leonard Francois)是海地裔美國人，但母親大坂環堅持要讓女兒代表日本，直美姊妹現在的姓氏也繼承自母親，這是從直美還小的時候就被決定下來了。

日本不允許成年人持有雙重國籍，大坂直美在2019年，她22歲生日之前宣布放棄美國國籍。「我14歲開始就掛著日本國旗參賽，最後代表日本參加奧運並不是什麼意外的事。」即使溝通仍以英語為主，姊姊大坂麻里說她們姊妹一直感覺自己在文化上比較認同日本。