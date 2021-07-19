日媒：菅義偉與文在寅23日將首度舉行面對面峰會 08:102021/07/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本「讀賣新聞」今天報導，日本首相菅義偉和韓國總統文在寅將配合東京奧運開幕式，於23日舉行兩人首次的面對面峰會。 兩人很可能會討論導致兩國幾代以來關係緊繃的議題，包括1910-1945年日據時期，韓國人被迫在日本企業勞動或當日軍慰安婦的賠償問題。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100719 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 印度實戰Delta成果出爐 打疫苗死亡率降至0.4％ - 政治圈 為何第2劑疫苗副作用更嚴重？專家揭原因 - 國際 越南大爆發！一天5887人染疫破紀錄 南部19省市祭行動限制 - 國際 - 中央社 牛津研究：AZ疫苗打造殺手訓練營 或提供終生保護力 - 國際 影》像炸彈炸過 西歐200年最慘洪災驚人畫面曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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