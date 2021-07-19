日本「讀賣新聞」今天報導，日本首相菅義偉和韓國總統文在寅將配合東京奧運開幕式，於23日舉行兩人首次的面對面峰會。

兩人很可能會討論導致兩國幾代以來關係緊繃的議題，包括1910-1945年日據時期，韓國人被迫在日本企業勞動或當日軍慰安婦的賠償問題。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100719