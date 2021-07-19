台灣指數公司公布「公司治理100指數」成分股定期審核結果，新納入的成分股計有嘉泥(1103)、伸興(1558)、岱宇(1598)、正隆(1904)、上銀(2049)、鴻海(2317)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、宏碁(2353)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、友達(2409)、超豐(2441)、陽明(2609)、聯邦銀(2838)、國票金(2889)、欣興(3037)、晶技(3042)、大量(3167)、景碩(3189)、創意(3443)、上緯投控(3708)、泰鼎-KY(4927)、崇越(5434)、工信(5521)、盛群(6202)、晶碩(6491)、和潤企業(6592)、緯穎(6669)、南電(8046)、至上(8112)、達方(8163)等32檔股票，並於今天起生效。

「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等過程。並以在台灣證券交易所掛牌的上市公司，先刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20％的股票；再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近1年公司治理評鑑結果前20％」及「最近1年底的每股淨值不得低於面額」的股票，之後分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，選取排名前100檔股票作為成分股。