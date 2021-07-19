行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，遭爆在微解封首日於屏東縣「牡丹灣Villa」違規聚餐，神隱一天後，他自認牽連團隊，昨晚請辭南服中心執行長職務獲准。不過此事已引發各界抨擊，民眾黨祕書長謝立功也質疑，說好的同島一命呢？並呼籲相關單位勿枉勿縱，不要防疫規定遇到自己人就轉彎。

謝立功昨在臉書表示，指揮中心宣布13日微解封，陳政聞被爆微解封首日在「牡丹灣villa」違規群聚用餐，甚至傳出疑似聚眾大啖麻辣鍋，視三級警戒於無物，真是「政聚確鑿」。

民眾黨作圖酸陳政聞 (民眾黨提供)

被民眾爆出違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」等防疫規定，雖陳政聞聲稱只是帶妻小前往度假，否認參與火鍋趴聚餐，但仍被媒體爆出在公共空間脫口罩、聊天的照片。陳政聞亦稱，從疫情以來，一直在職務上協助推動防疫及紓困工作，念家中年幼子女近兩個月一直悶在家中，遂安排在微解封當日做單純家庭旅行。

對此，謝立功指出，從疫情爆發至今，許多醫護人員有家歸不得，不僅沒有休假，連與家人在家一起吃頓飯都不敢，還有許多戶外工作者無處用餐，因為害怕被檢舉，只能躲在角落吃東西；反觀民進黨高官卻可以提前解封到villa放風，脫下口罩群聚聊天，說好的同島一命呢？

民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客違規群聚用餐。（圖/民眾提供）

謝立功接著提到，過去行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中分別指出「大家比較鬆懈大意該收心啦」「年輕人防疫鬆懈」，但顯然最鬆懈的就是民進黨的官員，當全國上下繃緊神經持續與疫情抗戰，身為行政院政務官，卻帶頭做出不好的示範，是誰鬆懈了？又是誰該收心？

針對此事，陳時中則表示，並沒有說不能住民宿，由地方政府調查清楚後才會開罰，因此謝立功呼籲中央流行疫情指揮中心、屏東縣衛生局勿枉勿縱，不要防疫規定遇到自己人就轉彎，儘速查清並重罰涉案人員，不要再製造人民的相對剝奪感。