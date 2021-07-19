網紅「焦糖」陳嘉行過去力挺國產疫苗不遺餘力，卻自爆自己已經登記施打AZ疫苗意願名單，遭網友砲轟；對此，他昨(18)晚在臉書上發文表示，身體是自己的，「你想等國產疫苗就等，你想等十月份的德國BNT就等，你想早點保護自己與別人那排到就快去打。」

陳嘉行13日發文表示：「我媽媽昨天打莫德納疫苗，我剛預約AZ了，雖然我更想打國產高端疫苗，但第一劑有什麼就打什麼，保護自己也保護別人，也可以使用健保快易通登記喔。」並在文末特別標註「連戰打AZ疫苗」、「你的身家有比他多嗎」，引發討論。

該說法引起網友砲轟，表示焦糖過去多次發言力挺國產疫苗，現在有AZ可以打就馬上轉頭打國外的疫苗，狠酸他根本就沒有原則；更有高端疫苗的二期受試者在PTT發文怒嗆「有夠噁心」。

對於外界的反應，陳嘉行18日晚間在臉書再度發文表示，民主國家的好處就是，只要遵守法規自己的身體就可以由自己作主，他呼籲其他民眾，「你想等國產疫苗就等，你想等十月份的德國BNT就等，你想早點保護自己與別人那排到就快去打」，並表示自己相當納悶，為何他一個平民百姓打甚麼疫苗，竟可以引起這樣的軒然大波。