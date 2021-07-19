龜山警分局接獲檢舉稱「星星」應召集團，在網路「亂槍打馬」找尋芳客，隨即假裝上鉤，喬裝嫖客討價還價，相約全套60分鐘8200元在坪頂地區某摩鐵交易，17日深夜果真查獲23歲廖姓女子上門，包包內還起獲6個保險套跟潤滑液，全遭門外埋伏員警一舉逮捕，依違反社維法送辦。

酒店沒解封，一名在酒店上班的長髮小隻馬下海，號稱「物超所值」遭警逮捕。(蔡依珍翻攝）

龜山警分局坪頂派出所17日網路巡邏時，發現「星星」應召集團在網路傳遞訊息找尋芳客，員警喬裝嫖客和對方對話，討價還價後，以全套60分鐘8200元代價，於22時許相約在坪頂地區某汽車旅館見面。

酒店沒解封，一名在酒店上班的長髮小隻馬下海，號稱「物超所值」遭警逮捕。(蔡依珍翻攝）

23歲廖姓妙齡女子依約進入房內，員警待時機成熟，通報在外埋伏的同事進入，廖女見嫖客變警察當場傻眼，員警也在她的皮包裡起獲6個保險套跟潤滑液，並依防疫規定量測廖女額溫，詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀。

廖女坦承因近期防疫微解封，為了生計從事性交易，對於尋芳客不知道對方是誰，也沒留下聯絡方式，警方依違反社維法移送裁處，並設法向上追緝幕後應召集團。

龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，疫情期間仍每天不定時在汽車旅館、出租套房和養生館的周圍執行移動式守望，並以網路巡邏等方式，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。