小編今天(19日)精選5件不可不知的國內外財經大事。超級航運周登場，19日由陽明線上法說會打頭陣，接著，20日航運股王萬海股東會也將登場，壓軸登場的長榮股東會則將在21日舉辦，同日結束分盤交易處置，市場資金緊盯貨櫃三雄。

【1】千億資金緊盯超級航運周

台股本周超級航運周登場，聚焦貨櫃三雄董座對大多頭景氣延續的看法，以及各家船公司投資運力征服大藍海計畫，勢將牽動台股數千億資金走向。

【2】持股比重逾三成 中信金、玉山金、元大金成外資最愛

全體金融股目前外資持股前三大為中信金、玉山金和元大金，外資持股比重分別為37.82％、34.96％和32.39％，都超過三成。

【3】亞洲生技大會 聚焦3大商機

生技年度大戲21日（周三）起拉開序幕，由於後續還有8月底的BTC、11月的生技展、12月的醫療科技展接棒上演下，預期有機會為後疫時代開啟新契機，疫苗、數位智慧和精準醫療將成為新亮點，並孕育生技獨角獸！

【4】南亞、台塑營運 下半年衝刺

因應市場需求、中美貿易關稅及高階材料在地化，南亞除美國德州乙二醇（EG）新廠已於去年底投產外，今年還有台灣廠區的高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙，大陸南通的鋁塑膜及惠州玻纖布等高值化新產投產，合計年產值逾186億元，可望搭上後疫情時代，加速噴發的電動車、半導體、電子材料缺料行情，業績獲利成長動能強勁。

【5】OPEC＋達成增產協議 油價大跌

產油國聯盟OPEC＋成員國石油部長18日開會，同意從8月開始增產，目標是在2022年9月之前將產油量回復到疫情爆發前水準。沙國與阿聯酋油長強調，OPEC＋的架構將維持下去。