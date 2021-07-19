台中1名男大生小林（化名）去年參加健身房後，與1名女教練發生曖昧，但後來得知對方早已有未婚夫，不甘心被玩弄感情，竟在Dcard上發文誹謗對方，文章提及對方到處向男性發生關係並借錢不還，「跟詐騙集團一樣，不希望再有其他人受害」，甚至公開姓名與工作地；法院依誹謗罪判拘役45日、得易科罰金。

判決書指出，小林參加台中某健身房的課程後，開始與1名女教練頻繁互動、展開曖昧關係，他自認「很多想得到的都完成了，我以為自己下一步可能就是她男友了」，但後來才知道對方早有論及婚嫁的男友，他不甘心被玩弄感情，竟開始在網路社交平台Dcard發表詆毀女方的文章。

小林在文章中公開該女教練的姓名、工作地，還詆毀她私生活很亂、到處與人借錢，她都跟有一腿的男生借錢，最後死皮賴臉不還」、「騙說家裡開XXX，說自己多有錢，結果根本沒有，跟別人借錢然後不還，那位論及婚嫁的男友也蠻可憐的」、「我後來才知道，跟我與她這樣的關係的男生有好多個」、「她跟詐騙集團沒兩樣，希望我之後不要再有男生受害了」

該女教練之後發現文章憤怒向小林提告誹謗；法官認為，小林在偵訊時坦承發文是為發洩情緒，文章確實損害對方名譽，但考量到他無前科，並積極向對方道歉、協商和解，最後因和解條件談不攏而破局，加上是學生身分，經濟依賴原生家庭，審酌後依誹謗罪判處拘役45日、得易科罰金4.5萬元。