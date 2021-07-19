現全台仍維持三級警戒，只有部分場所微解封，藝人劉雨柔也在家乖乖防疫，近日她曬出在家打掃窗戶的照片，自虧沒工作只好來接「外快」，不過超火辣的穿搭，瞬間吸引眾多網友目光。

劉雨柔透露疫情爆發以來2個月沒工作，她也開玩笑表示「只好禮拜天來接外快，你家的窗戶有需要清潔嗎？」只見她在自家陽台又是洗窗戶、又是刷地，更稱打掃還可以玩水、曬太陽，「順便在陽台洗個澡好了。」

不過網友發現她竟然只穿著比基尼清掃，火辣打扮立刻讓網友暴動了，劉雨柔辣露酥胸和蠻腰，一雙長腿更是吸睛，高挑纖瘦身材讓人稱羨不已，網友紛紛搶預約，「我的陽台好像有點髒」、「舉手，我很需要」，也忍不住羨慕她的鄰居，笑說「太辣了，對面鄰居都不想進門了」、「可以給鄰居一條生路嗎」，好友Gigi也說：「對面鄰居在流口水。」

平時喜愛健身的劉雨柔，去年開始經營女性健身房，最近因為疫情的關係，暫時改成線上課程，而之前敲的通告也延期，她也透過社群分享日常生活，大秀廚藝之外，也揪網友一起運動。