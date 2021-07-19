天使隊大谷翔平19日繳出明星賽首轟，將本季全壘打推進到34支！雖然是在9局下擊出，但不是再見全壘打，因為天使落後太多，大谷這發兩分炮還是救不回球隊，最後水手以7-4獲勝。前一場槓龜的大谷此戰3支2，持續以34轟高坐美聯全壘打王，藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)也在同日開轟，以31轟在後追趕。

天使隊大谷翔平擊出本季第34轟。（MLB臉書）

水手前5局就殺了一波6-0的攻勢，大谷其中吞下1次三振、獲得兩次四壞保送，天使的火力無法串連。第6局英格列亞斯(José Iglesias)一棒長打幫天使撈回兩分，但是一直在第9局之前都無功而返。

9局下，天使在最後反攻機會一下子就弄成兩出局，壘上只有英格列亞斯。這時輪到大谷翔平打擊，水手席沃德(Paul Sewald)都投得很閃，大谷緊黏著不放，兩顆接近好球帶的四縫線都被他打成界外。最後戰到兩好三壞，席沃德仍是投壞球，但這顆內角偏低時速80英里的滑球硬是被大谷撈起來轟出右外野圍牆，第34轟！

雖然這一轟追不回比數，天使主場觀眾仍非常興奮，他現在是天使打線最受矚目的球星，大家能看到他開轟就很高興。英格列亞斯此戰3安猛打賞，大谷2支安打加上全壘打，攻擊指數1.051高居美聯第2，僅次於小葛瑞洛。

藍鳥同日以10-0痛宰遊騎兵，小葛瑞洛第2局轟出陽春炮，個人本季第31轟。小葛的攻擊指數達到誇張的1.107，還有恐怖的0.332打擊率，仍是大谷爭奪MVP的頭號強敵。