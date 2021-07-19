友銓電子(5321)跨入電商業務有成，前6月合併營收為13.24億元，年成長38.35%，由於電商事業佔比已超過70%，公司也決議更名為「美而快國際股份有限公司」(簡稱”美而快集團”)；隨著電商服飾品牌併購效益發酵，友銓樂觀看待全年營運，預估今年營運將優於去年。

友銓於2018年引進新團隊朝電子商務發展，先後收購Mercci22、Miyuki等時尚女裝品牌之電商公司，2018起陸續取得「美而快實業股份有限公司」超過5成股權，並於2020年完成收購取得100%控制權，並拿下PAZZO及MEIER. Q等品牌的經營權，成為國內女裝服飾電商品牌的領導業者。

友銓在取得「美而快實業股份有限公司」100％股權後，看中網紅的行銷爆發力，於2020下半年陸續購併、轉投資「美感框」、「余余飛」、「唯熠公司」、「澄晨國際」、「安安兒」、「正方形熊熊」及「她的國際」等多個網紅服飾品牌公司，大幅拉高電商業務的營收表現，亦得以藉由風格多元的服飾品牌經營，擴展公司營業規模及市占率。

電商佈局成功也反應在公司業績上，友銓今年第1季稅後盈餘為1922萬元，終結連5季虧損，單季每股盈餘為0.55元；累計前6月合併營收為13.24億元，年成長38.35%。

由於電商事業快速發展，目前電商事業占整體營收比重已超過70%，成為台灣上市櫃公司中唯一家網紅流量變現的電商集團，友銓日前股東會完成第15屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案，由廖承豪續任董事長，並決議更名為「美而快國際股份有限公司」。

廖承豪表示，此次股東會通過更名為「美而快國際股份有限公司」，宣告公司以電商業務為重之決心；為全方位拓展電商版圖，美而快集團持續擴大電商女裝市佔率之外，並拓展生活美學商品等其他產品線。

再者，美而快集團已於去年轉投資「美而快電商金融科技公司」，透過「先取貨，後支付」模式，提升消費者購買意願服務及品牌營業額，且美而快在宜蘭蘇澳設有產品設計中心及物流中心，已於2020年啟用的倉儲物流服務，以達到加速出貨效率及降低物流成本效益，快速打樣與研發中心亦在建設中，屆時擁有從成品的設計、生產、行銷到物流一條龍的資源優勢，能更進一步提升園區的功能與經濟效益。

此外，美而快集團亦將從傳統的快時尚流行電商產業，轉變為全新時尚的流行產業孵化平台，陸續將整合服飾、直播平台、電子金融等跨業種電商生態，旗下品牌資源共享，增進極大化善用資源，創造更多的效益。

隨著美而快集團電商資源逐步整合完整，集團運用旗下品牌會員數據並加以分析，針對不同目標族群的消費行為，掌握圈粉策略，提供更精準、更個人導向的服務；並融合線上與線下消費環境，以「人」為核心去佈建全通路經營與銷售服務環境，希望以「精準營銷」推動集團另一波的成長。