即使通貨膨脹數據持續上升，在低利率環境並未改變的前提下，投資人對股票後市仍有信心，美股近期持續創新高，然而知名華爾街大空頭David Tice再次對狂熱的市場提出警告，他認為，現在的股市與比特幣處在相當危險的時期，且市場崩潰是無法避免的。

CNBC報導，針對金融市場現況，David Tice說：「就未來的獲利而言，現在股市的估值過高，我們的國家正在用前所未有的方式增加債務，近期國債市場表現得很奇怪，利率急遽下降。」

David Tice點出科技股的狀況尤其危險，包括「FAANG」臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix及谷歌等五大科技巨頭，「市場崩潰是不可避免的，現在是一個危險的市場，科技股的成本正在上升，狀況令人擔憂。」

此外，他也提醒投資人要注意虛擬貨幣市場的動態，「當比特幣只有1萬美元時投資人可以擁有它，但現在比特幣已經來到6萬美元，且最近各國央行、國際結算銀行等金融監管機構都對虛擬貨幣有負面的評論與管制，引起軒然大波，因此我認為現在是非常危險的。」

David Tice看空科技股與虛擬貨幣，但卻鍾情於金屬礦業股票、黃金及白銀的投資，「現在的貨幣及財政市場缺乏紀律，黃金是一個好的選擇，黃金和白銀在抵禦法定貨幣的膨脹表現得非常好，現在對投資者來說，是十年一次的大機會。」

David Tice以操作熊市基金（Prudent Bear）聞名業界，目前是AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF的基金顧問，該ETF管理高達7000萬美元的資產，但近期表現不穩定，過去一個月上漲3%，但在過去兩年內下跌了62%。

今年2月，David Tice就曾對美股投資人提出警告，並預測股市將在持續兩年的低迷行情中下挫至少30%，而他看衰美股的主要原因之一，是政府當局提出不友善的企業政策。