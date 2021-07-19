台北市議員羅智強今（19）日在臉書提到，前新北市長朱立倫在2013年成立「幸福保衛站」，守護18歲以下，家中發生變故的孩子，並讚這是「德政」，而他也建議，疫情之下，這件事台北市長柯文哲和其他縣市都應該學起來。

羅智強進一步解釋「幸福保衛站」政策，當時新北市四大超商2500家以及八方雲集，都提供免費取餐服務，而在疫情期間，這項德政發揮了很大的作用。

疫情之下，學校停課，許多家庭工作也深受影響，連帶孩子三餐也無著落，羅智強指出6月份取餐狀況，幸福保衛站取餐為4664人次，遠高於1至5月共480人次，以此看出疫情的影響是如此大。

羅智強說，全台有無數孩童，受疫情影響的肯定不少，他認為，新北市這個良好的政策，台北市和其他縣市都該學起來，「如果我是台北市長，一定和新北市串聯，擴大辦理幸福保衛站」，並在文末標註，「謝謝朱立倫」「期勉柯文哲」。

新北市長侯友宜表示，幸福保衛站在疫情期間每餐額度增加，並放寬至0到6歲孩童。（圖／摘自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜日前也在臉書推廣「幸福保衛站」，他表示，對弱勢孩童來說，幸福保衛站免費的餐點是救命餐；而在疫情期間，社會中許多生活艱苦的家庭，經濟狀況更是雪上加霜。

他提到，幸福保衛站在疫情期間更提供「加倍取餐」「餐食外帶」服務，從一餐80元額度加倍到160元，並且從寬認定、放寬至0到6歲孩童同樣適用。