國內新冠疫苗目前只有AZ及莫德納，但民眾普遍對AZ接納度不高。對此，中研院士牟中原表示，台灣人不僅自私又勢利，以為便宜沒好貨，事實上AZ會便宜，原因是希望全世界的人打得起疫苗，「應該感謝牛津」。

牟中原日前於個人臉書發文指出，看到台灣人不愛打AZ疫苗，是一個自私又勢利的反應，大家都「以為便宜沒好貨」，真正便宜的其實是牛津大學技術轉移的條件，因此該感謝牛津。他透露，牛津大學本來將技術轉移至墨克集團（Merck），但因怕墨克集團想藉此大賺一筆而退出，才會和本來不做疫苗的AZ合作。

牟中原說，牛津與AZ合作的首要條件為，要讓全世界的人都打得起疫苗。近日溫布頓網球賽全場觀眾起立向研發牛津／AZ的女教授莎拉·吉爾伯特（Sarah Gilbert）致敬，莎拉·吉爾伯特不僅研發出救命的AZ的疫苗，且主動放棄了專利權。

牟中原表示，AZ與他牌疫苗相比雖然便宜，但也不是完全沒有賺頭，待未來新冠肺炎流感化後，就會收較高的權利金，以便支持更多研究，且牛津大學擁有最高水平技術及道德，疫苗的效果非常好。根據英國數據研究顯示，接種兩劑輝瑞／BNT後，對有效防止住院率96%；打兩劑AZ後，防止住院的有效率也高達92%。

牟中原感慨地說，幾十年前，「當我決定成為一名科學家時，曾未想過有一天我會看到一位科學家受到全場全心全意起立鼓掌數十分鐘」，希望能藉此激勵他人。

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