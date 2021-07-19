爭議達三個月之久的太陽能模組價格爭議，在行政院沈榮津副院長感性協調下，朝理性落幕中！國內前四大模組廠商目前年產能包括元晶(6443)的900MW、聯合再生(3576)600MW、茂迪(6244)300MW以及友達(2409)300MW，皆表示有能力供應並滿足國內市場的需求，且還在積極擴充產線。有別於舊產能，新產線都採用新世代8吋到12吋的大電池，產品規格以及生產技術已與國際接軌。有關模組價格爭議問題，據廠商表示，處理的三大原則為: 1.尊重合約精神，努力與系統廠商進行誠信溝通 。2.對未簽約訂單，合理調升售價以反映成本上漲。3.努力促進產業界上下游團結，共同支持政府綠能政策。

太陽能模組價格爭議的三大處理原則之一，對未簽約訂單，合理調升售價以反映成本上漲，此有助於國內的四大模組廠廠獲利提升，以及大型開發案建置正常化。元晶H1營收為25.1億元，年增12%；聯合再生H1營收為66.7億元，年增6.29%；茂迪H1營收為27.37億元，年增55%。

這項價格爭議導因於製造太陽光電模組板的矽原料價格一年來上漲250%，每公斤從8~10美元跳升至30美元以上。受COVID 19疫情及各國政府赤字預算救經濟影響，全球通貨膨脹蠢蠢欲動，自去年下半年起，各項工業原物料開始呈現短缺，與太陽能模組有關的矽原料、導電膠料、玻璃、鋁框及逆變器等材料成本上揚，使得我國光電產業遇到12年來首度因「輸入型成本暴漲」而成本大幅上升。

模組成本大幅上漲，製造商尋求交易慣例，要求開發商共體時艱適度調升合約價格；但這次在全球通膨影響下，開發商面臨的艱辛環境不比製造商低，模組僅占建造電廠總成本的20%~25%，其他七成以上的成本包括鋼構、鋁支架及人力等均同步上揚，使得系統開發商面臨預期投資報酬率大幅縮水，甚至無利可圖的困境。 最近一個多月來，能源局數次出面與多家業者溝通，行政院沈副院長也兩次以視訊方式召開協調會，並以罕見的感性口吻化解雙方歧見。市場人士引用太陽能系統公會統計資料，目前除了引發價格爭議的三件大型開發案，合計約160MW外，尚有25件中小型案件合計約135MW尚待處理；系統公會理事長蔡宗融正積極協助解決，模組大廠茂迪及元晶均表示將全力協助，因此三個月來因covid19疫情引起的太陽光電產業上下游「茶壺裡的風暴」可望逐漸落幕。