學者專家認為，東南亞地區若要快速回到疫前經濟狀況，與科技領域息息相關的數位經濟，就是一塊需要積極經營領域。在該區域內，有著近億人口的越南，自1986年革新開放後，已從單一經濟，逐漸轉變為開放經濟，因此當地生活條件迄今也逐漸好轉。不過，還不止如此，因為全球創投基金已把準星瞄準越南。雖然目前疫情仍嚴峻，但2022年越南可望先成為東南亞第3大新創活躍地區後，然後再挑戰上位。

根據近日發布的東南亞新創生態系統2.0報告(Southeast Asia Ecosystem 2.0)，東南亞新創公司將如雨後春筍般冒出。預估到2030年時，該區IPO(股票初次公開發行)數量，將超過300家左右且是2020年的3倍。

目前一些很夯的業者，屆時都可能成為IPO要角，例如：新加坡的旋轉拍賣(Carousell)網拍平台、新加坡的PropertyGuru不動產線上交易，以及印尼的Traveloka網路機票與飯店預定系統等。

另外，東南亞娛樂與媒體產業的資金挹注，預估在未來十年也會大幅成長。以疫情爆發元年的2020年來說，因看好這塊產業，全球資金就有大概1億美元投入。外界認為，越南可藉這勢頭，趁勢崛起並站上東南亞新創生態產業圈的第3名。

而以2021年首季東南亞地區新創所募得60億美元中，網約車Grab與印尼物流業者J&T Express，兩者各占20億美元。而藉由新資金挹注，J&T Express估值60億美元，Grab也估至少值30億美元。至於智慧財產權專利分析線上平台PatSnap，估值也有10億美元以上。

全球科技無遠弗屆，自2015年以來，在東南亞網路巨擘Grab與Gojek等快速擴增業務領域後，當地已不是歐美先進國家眼中，傳統落後的東南亞了。

搶在先機下，許多全球創投業者早已動起來搶進該地新創產業。根據統計，2020年該區已約增至60家創投成立。相較十年前，創投這種行業在東南亞還是罕見行業，因為只有寥寥7家而已。

目前，創投業者放眼東南亞新創公司中，以開始創業的種子輪，與產品成熟以及完整獲利模式的A輪階段，這兩個早期新創募資為主。

疫情雖正燒，但疫後東南亞若要脫胎換骨，也需靠現代科技翻身。數位經濟，就是一項不可忽視的產業。其實，東南亞並沒有跟科技脫節太多，只是2020年疫情使然，該區也正加緊科技化腳步。目前，包括新加坡、韓國、台灣、香港與中國大陸在內，都積極涉入線上交易這塊產業，例如在家工作、電子商務、電子學習、電子社交與數位交易等。