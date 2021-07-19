(09:55更新)台股今(19日)開低走低，指數盤中跌逾160點，指數一度報17729.03點，跌166.22點，台積電開盤下跌6元，開在583元，股價下探580元，跌逾1%，聯發科、鴻海、聯電、台達電都開低走低，聯發科一度來到921元，下跌36元，跌逾3%，台達電則跌逾5%，金融類股也開高低，而鋼鐵、航運族群則走強，鋼鐵股燁興、聚亨、彰源、允強盤中都亮燈漲停，貨櫃三雄開高走高，長榮開在186元，上漲7.5元，陽明開在193元，一度報196.5元，上漲8.5元，漲幅都逾4%，萬海開在293元，盤中報297元，上漲11元，股價漲逾3%。

美股上周五全面收黑，台股今(19日)開盤下跌40.90點，以17854.35點開出，台積電開盤下跌6元，開在583元，指數一度報17806.19點，跌89.06點，回測17800點，航運股仍走強，貨櫃三雄股價均開高。

Delta變種病毒確診案例增加，引發投資人憂心，上周五(16日)美股收黑，道瓊工業指數終場下跌299.17點，跌幅0.86%，以34687.85點作收，標準普爾500指數下跌32.87點，跌幅0.75%，收在4327.16點，那斯達克指數下跌115.90點，跌幅0.80%，收在14427.24點。台積電ADR續挫，收盤下跌1.52%，聯電ADR也跌0.42%。

台股16日在台積電獲利不如市場預期，股價跳水下跌25元，收在589元影響下，加權指數以17895.25點作收，下跌138.94點，成交值5727億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超225.44億元最多，自營商賣超40.73億元，投信賣超2.55億元，合計共賣超268.72億元。

法人表示，台股進入上市櫃公司除權息高峰，雖有股息加入有利指數往上，但台股也將因現金股息的配發而蒸發超過200點，觀察6月營收成長族群主要集中在金融、汽車、電子商務、防疫等，由於近期蘋果股價頻創新高，新品發表會備受期待，預期蘋概股也有機會受惠。