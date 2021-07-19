（12:30更新）位於台北東方1090公里海面上的烟花颱風，向西北西前進，由於處在大低壓帶內，導致烟花路徑的不確定性高，氣象達人彭啟明表示，烟花颱風路徑有三種劇本，若導引力量讓烟花偏北，可能擦邊影響台灣，外圍環流僅對東北部有影響；如果導引勢力往西就會接近台灣北部海面，不排除暴風圈影響台灣，甚至颱風更往南偏移中心登陸台灣，後面兩個劇本對台灣的影響就有很大的差別。

圖為歐洲模式模擬，烟花颱風路徑不確定性大，可能偏北、接近台灣北部海面、登陸台灣。（翻攝自彭啟明臉書）

【LIVE直播】雙颱共舞！烟花來台恐有「三劇本」 氣象局最新說明｜2021.07.19

彭啟明今天在臉書發文，台灣東方海面的烟花颱風向西北西前進，預期周三、周四後會在琉球和宜蘭東邊的宮古島通過，逐漸進入台灣東北方海面。接下來就要看這個大低壓帶內對烟花颱風的影響，有2大變數，包含今早在香港附近生成的第七號颱風「查帕卡」，以及未來在烟花颱風東方發展的低壓擾動，這兩個力量拉扯，會讓烟花颱風到底要偏北或是偏西，變得舉棋不定。

彭啟明表示，烟花颱風路徑有三種劇本，如果導引力量讓烟花颱風偏北就往浙江到上海附近，可能擦邊影響台灣，外圍環流勢力對東北部有影響。如果導引勢力往西就會接近台灣北部海面上，不排除暴風圈影響台灣，甚至更往南偏移中心登陸，後面兩個劇本對台灣的影響就有很大的差別，這個不確定時間點在周四到周六這三天，甚至到這周末，未來這24至48小時內的預測調整很重要。

圖為歐洲模式模擬路徑，烟花偏北可能擦邊影響台灣。第七號颱風查帕卡受到牽引往台灣前進。（翻攝自彭啟明臉書）

美國模式模擬會登陸台灣。（翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明表示，切勿很篤定的說哪一條路徑會如何，例如是否為西北颱、哪裡登陸等，在這兩三天仍有高度不確定，特別颱風又在季風低壓的環流內，只能靠滾動式修正。至於烟花颱風影響時程，周一二兩天仍是夏季天氣型態，西半部午後雷陣雨，周三烟花颱風的外圍環流逐步影響，會有偏北風，北部、東北部到東半部容易有短暫陣雨，中南部仍是午後雷陣雨，周四開始就要看颱風走向。提醒這個季風低壓是一個很大範圍的天氣系統，可能會持續到月底，也還會有颱風再發展。