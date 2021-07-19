台股今年初開盤迄7月16日共128個交易日，集中市場總成交值為55兆7425.73億元，日均值為4354.89億元，股票成交量週轉率為129.55％。康和投顧預期本周指數將在17650～18150點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、鋼鐵股、ABF股、PCB材料股、車用二極體股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：1.美國公告初請失業金人數為36萬人，低於前值的38.6萬人，為疫情爆發以來新低，顯示就業市場持續復甦。

2.美國聯準會主席鮑爾近期談話仍表示通膨僅為短暫現象，並且表示寬鬆政策仍會維持一段時間以支持經濟復甦。

3.台灣各個地區的疫情出現明顯的好轉，市場開始期待未來有機會提早解除三級警戒，在國人陸續施打疫苗且遵循謹慎的解封過程下，疫情的好轉提振投資人的樂觀情緒。