印度最新研究顯示，在Delta變種新冠盛行的印度，完整接種疫苗後仍有機會染疫，不過住院率已降至9.8%，死亡率更降至0.4%；當中多數患者接種的是印度版AZ疫苗「Covishield」，另外少數患者接種印度國產疫苗Covaxin或大陸疫苗。

《印度快報》（Indian Express）報導，印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）16日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布最新研究，分析印度民眾接種疫苗後仍確診的突破性感染（breakthrough infection）比例。

研究人員於5月25日至6月14日期間電話追蹤全印度17個邦及行政區的677名患者，當中604人接種印度製AZ疫苗「Covishield」，71人接種印度國產疫苗「Covaxin」，2人接種大陸國藥集團（Sinopharm）的疫苗。

受試者中有85人是在接種1劑疫苗後染疫，其餘592人在接種2劑疫苗後確診。

團隊指出，所有確診者中，只有67人需要住院治療，佔比為9.8%，當中沒有任何一人需要氧氣治療或者呼吸器輔助，也沒有人被送進加護病房治療。

另外受試者中仍有3人死亡，佔比為0.4%。研究指出：「結果明確顯示接種疫苗能夠降低住院率及死亡率。」

研究人員也為當中511名患者進行病毒基因定序，其中有443人感染Delta，佔比為86.69%。

受試者的年齡中位數為44歲，當中441人為男性；154人本身有糖尿病、高血壓、心臟、腎臟、肺臟及肥胖等其他疾病，佔比為23%。

此外，29%受試者為無症狀感染者，482人出現1種以上症狀，佔比為71%，其中69%有發燒，其次是頭痛與噁心，佔比為56%，45%出現咳嗽症狀。

這份研究尚未經過同儕審查。