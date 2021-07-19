【愛傳媒楊秉儒評論】2021年7月18日，中央流行疫情指揮中心宣布，為使疫苗資源有效運用，經統計自6月9日至7月9日為止，已接種第一劑莫德納（Moderna）疫苗之第一類至第三類對象及孕婦，共計18萬9788人，因已於接種第一劑莫德納疫苗後滿28天，可於8月6日之前，接種第二劑莫德納疫苗。

消息一經公布，引起軒然大波，民眾抗議聲不斷。目前台灣地區的新冠疫苗施打覆蓋率尚不及20%，換言之，還有超過80%應施打第一劑新冠疫苗的人民還在等候通知接種第一劑新冠疫苗；2021年7月12日，中央流行疫情指揮中心才由陳時中親口宣布，除第一類醫事人員、國籍航空機組員和孕婦，可維持第一劑莫德納疫苗施打滿28天（4週）後接種第二劑，其餘對象不論AZ或莫德納疫苗，都調整為10至12週可接種第二劑疫苗，並依疫苗供貨情形滾動調整；為何事隔不到一週，民進黨政府的「滾動調整」卻是特意縮短原訂10~12週的間隔天數，讓第二、三類插隊打了第一劑莫德納疫苗的政府官員和特權人士，可以在滿28天之後就打第二劑莫德納疫苗，排擠廣大民眾施打第一劑疫苗的權益？

自從本土新冠病毒疫情於今年5月大爆發以來，民進黨政府的特權事件早已不知凡幾。最大的特權，就是在疫苗的公費接種名單上，把大量與防疫無關的中央及地方官員，統統被放進第二類，比65歲以上長者、機組人員、長照機構照服人員、重大傷病患者都還要優先，成為民主國家絕無僅有的案例。至於名單如何決定、接種有哪些成員，統統不公布。

這些特權名單中，最令人印象深刻的，就是之前用行政院統編開發票買牛肉麵報公帳的前行政院發言人，現任的行政院政務顧問丁怡銘，他早在5月份就已經施打了第一劑莫德納疫苗；其他還有大量與防疫無直接相關的政府高官，還有為本土疫苗一路護航的食藥署，不僅全署，連外包人員統統都被納入，以及疫苗生產、運送等相關人員也都插隊列入了第二類公費接種名單中；這些爭議事件，歷歷在目，民眾沒有那麼健忘，依然記憶猶新！

或許有人說：「那有什麼關係？其他的民眾可以選擇施打AZ疫苗啊！」可是，人民真的有選擇嗎？依據中央流行疫情指揮中心截至7月18日下午5時的統計數據，全國已有862萬4621人於「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台」完成意願登記，僅勾選登記AZ疫苗的人數是35萬9307人，占總登記人數4.16%，同時登記願意接種AZ疫苗及莫德納疫苗的人數為427萬4930人，占總登記人數49.57%。堅持只想打莫德納疫苗的民眾為399萬384人，占總登記人數46.27%。這批將近19萬劑的莫德納疫苗為何不開放給這些想要接種莫德納疫苗，卻連第一劑都還打不到的民眾接種，可以提升全國的疫苗覆蓋率，早日達到群體免疫的效果，不是全民所希望的嗎？為何民進黨政府卻是一昧圖利特定人士，讓他們搶著打第二劑莫德納疫苗與民爭利？如果已接種第一劑莫德納疫苗之第一類至第三類對象及孕婦的這18萬9788人，可以在滿28天後就可以順利施打第二劑莫德納疫苗，那為何全國第九、十類的民眾，選擇AZ疫苗者最快可於7月16日開打，選莫德納疫苗卻要第到4輪之後才有可能接種？而且，截至7月16日為止，全國接種第一劑莫德納疫苗的總人數為264萬9923人，另外，65歲以上完成第一劑疫苗接種的總人數為279萬5101人，換言之，全國有將近200萬的長輩已完成第一劑莫德納疫苗的接種（官方統計數據截至2021年7月12日，接種莫德納第一劑的65歲以上長者的人數為120萬4313人），但是他們卻得要等到10至12週後才有機會接受第二劑莫德納疫苗的接種！請問民進黨政府，你們「滾動調整」的道理與公平性何在？

你們有沒有想過，為何有399萬384位人民堅持非莫德納疫苗不打？答案很簡單，因為數字會說話。衛福部的官方統計數據顯示，截至2021年7月15日止，施打AZ疫苗總人數為202萬6683人，施打後疑似猝死的案例就有391人！而施打莫德納疫苗總人數為257萬6956人，施打後疑似猝死的案例為29人。391人對上29人，超過10倍的死亡人數，這就是為什麼。

說到底，蔡英文與民進黨政府一直宣示要提高疫苗施打覆蓋率，却說一套做一套，先是想用「劑次人口比」取代「疫苗施打覆蓋率」來自欺欺人，接著又毫不掩飾地圖利特權階級，讓第二、三類的政府官員和非第一線的特權人士插隊搶打第二劑莫德納疫苗，完全無視廣大人民的呼聲與哀號，罔顧民眾的迫切需求！

作者為資深媒體人

●評論文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。