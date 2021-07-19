【愛傳媒左化鵬專欄】我喜歡吃「黃飛紅麻辣花生」，若是再溫一壺小酒，切一碟豆乾滷菜，配上一盤豬耳朵，聽一曲黃飛鴻電影的主題曲《男兒當自強》，那便是疫情期間，禁足在家，打發無聊時光的最大享受。

近十幾年來，香港的電視台，以及台灣和大陸的電影院，不斷播映黃飛鴻的電視劇和電影，使這名廣東武師英勇的形象，早已深植人心。

著名的影星成龍、劉家祥、釋小龍、李連杰、甄子丹等人，都分別飾演過黃飛鴻的角色，當電影院放映《黃飛鴻之獅王爭霸》、《黃飛鴻之西域雄獅》、《黃飛鴻之鐵鷄鬥蜈蚣》、《黃飛鴻之鐵猴子》、《黃飛鴻與十三姨》、《黃飛鴻之男兒當自強》等影片時，老夫總是花費了不少的銀子，迫不及待的購票觀賞。

黃飛鴻一八四七年出生在廣東南海縣佛山鎮。幼年習武，盡得家傳虎拳、鶴拳的精髓，在跟隨父親街頭賣藝時，又和蘇乞兒學得「醉拳」、和林福成習「鐵線拳」、和宋輝鏜習「無影腳」，他精通十八般武藝，成了嶺南派武術的一大宗師，二十六歲就開班授徒，廣招弟子，盡授所學，他年輕時又因善於舞獅，博得「廣東獅皇」的美譽。

滿清末年，朝廷顢頇，屢受世界列強欺辱，愛國不落人後的黃師父，一度投效廣東水師。一八九四年甲午戰爭前夕，朝廷急命劉永福率「黑旗軍」來台抗日，據野史說，黃飛鴻也隨之前來，在台南黑旗軍大本營擔任總教頭，隔年，甲午戰敗，朝廷不得已割讓了台灣、澎湖。

但劉永福誓死不降，繼續領軍抗日，在民眾推舉下，他出任「台灣民主國」第二任大總統，當時武功高強的黃飛鴻，擔任了總統隨扈，但不及半年，劉大總統終因不敵日本現代化的武器，倉皇棄職潛逃，黃飛鴻也隨著敗軍，渡越黑水溝，回到故鄉廣東。

從台灣回到故鄉後，黃飛鴻痛定思痛，感到自己一身的工夫，就算再厲害，還是不敵日本鬼子的武士刀和槍子兒，於是他摘下了武術館的招牌，在羊城廣州仁安里開設了「寶芝林」醫館，懸壺濟世，並在醫館門前貼上了醒目的布條：「功夫難以傳授，千金不傳，求師莫問」。

一代宗師，七十七歲去世。他生前表面風光，死後卻無錢買棺，有人出資，將他葬於廣州白雲山墓園。

幸運的是，小他四十歲的小妾莫桂蘭，和他的愛徒「豬肉榮」等人，後來，先後來到香港授徒，使他的絕學不致失傳，尤其是「醉拳」和「無影腳」，至今，仍為人津津樂道。

黃飛鴻是否來過台灣，迄今無定論，電影本來虛構的成分居多，看過那麼多港人拍的「黃飛鴻」，缺了「黃飛鴻之台灣篇」，終嫌美中不足。台灣的演藝圈人才濟濟，老夫希望也能有這樣的一部作品問世，大家加油！

作者為資深媒體人

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