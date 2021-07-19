鄭姓男子遭范姓妻子提告要求他與外遇對象蕭姓女子連帶賠償精神慰撫金，一審認定請求權時效已超過2年，判決鄭男及蕭女免賠，二審認定只有鄭男有到庭提出抗辯資料，蕭女未出庭，只能鄭男部分可主張時效免賠，蕭女須賠償范女15萬元定讞。

范女提告表示，與鄭男在2003年結婚，婚後育有一子，然鄭男從2016年11月起多次向她提出離婚請求，她為小孩能於健全穩定之家庭中成長，仍力圖挽回；她懷疑鄭有外遇，委請員工跟蹤鄭魁瑋，發現鄭與一女子進出汽車旅館並多次與該女子親密用餐。

范說，當時她無從得知該女子身分，且欲維繫婚姻，故不願意再深入追究，但2017年6月，她透過與友人告知才知道該名女子為鄭的同事蕭姓女子，而鄭也承認其有外遇，范女於是主張配偶權遭侵害，提起連帶損害賠償訴訟。

一審認定請求權罹於消滅時效駁回范女的請求，二審認為依鄭男的主張，可證明超過時時效，蕭麗君未到法庭上舉證證明，無從認定請求權罹於消滅時效，改判她須單獨賠償范女15萬元確定。