【愛傳媒葉毓蘭專欄】再過9天，110年大學指考將於7月28、29、30日三天在全國舉行，預計將有4萬919名考生在2125個考場應試，疫情當下，先前各界都有建議教育部、疫情指揮中心讓4萬名考生能比照試務人員優先施打疫苗，但是都沒能獲得同意，由於國內疫情確診人數目前仍處於高低起伏不定情況，對4萬名考生及眾多家長而言，無可選擇參加這麼大型的群聚，總是難免擔心害怕。

教育部在7月13日發新聞稿說明此次指考防疫措施，除維持分區考場進出動線、全面配戴口罩、進考分區量溫作業、不開放家長、親友陪考、試場通風規定、考分區消毒作業，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理之隔離試場外，新增措施還有每間試場考生數降至20人以確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員施打疫苗、分區每日試畢清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數、調降隔離試場人數至5人、不開放集報單位設考生服務隊、提供代訂考生午餐服務等防疫措施。

我們要問，這樣的準備是否萬全？是否能讓4萬名考生及眾多家長放心？我們陸陸續續接獲來自家長的陳情，這麼多人的群聚，而且都是絕大部分均尚未施打疫苗的考生，在密閉考場教室內20人群聚，每堂單次至少50分鐘，多則75分鐘，三天考試累積室內密集群聚可能達400分鐘，還會有20人在一起用餐的問題，對於傳染力強在30秒內就可能感染病毒的情況下，這樣的群聚怎不讓人擔心？不只考生、家長，已經施打疫苗的試務人員難道能安心嗎？

距離正式考試僅10天，這時讓考生施打疫苗也不足以形成保護力，但是還是可以採取更多更萬全的防疫措施，例如提供每位考生免費考前三日內PCR檢測或快篩，另外也應規劃分區、分時用餐。

同時也要注意，7月底酷暑天氣，因為防疫的因素考場要保持通風，會不會開冷氣？這麼炎熱的天氣如何預防考生中暑？考生能不能脫口罩飲水？這麼熱，考生會不會脫水？這些問題都不能輕忽，要做好規範SOP。

全國上下一起努力防疫拚降級解封清零的同時，我們呼籲政府，寧可多做一點，千萬不要讓大考成為防疫重大破口，更不要讓應考學生成為防疫不力的受害者。

作者為立委、前警大教授

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