1名網友日前在路上目擊1名坐著輪椅外送的外送員，該外送員在輪椅後方握把上安裝鐵板、放上外送包，獨自在路上外送，讓目擊者相當感動地說「他都這麼努力了，我有什麼資格喊苦？」其他網友也說「收到食物一定給20%小費」、「生命鬥士！」不過也有人開玩笑說「難怪我早餐等3個小時還沒來」、「客人、外送員腳都不方便，誰會下樓、上樓呢？」

1名網友在臉書「路上觀察學院」公開1張圖片，圖片中是1名外送員正在送餐，不過交通方式竟是「坐輪椅」，原PO目擊此場景後相當有感觸，發文說「今天在路上看到，頓時心裡覺得，他都這麼努力了，我有什麼資格喊苦？」他還補充說不認識對方，也不知道對方有什麼故事，純粹是看到畫面後當下的感受。

有其他網友在文章留言處分享另名外送員用輪椅送餐的過程。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友則留言說，「看到有點心疼」、「看到這畫面有點難過，沒有人行道給他一個安全的環境」、「收到這個小費都給20%起跳了啦」、「最棒的生活態度」；不過也有人開玩笑留言說「難怪上次我訂了雞排3個小時才送到」、「腳不方便的客人VS腳不方便的外送員，究竟誰會上樓，誰會下樓取餐呢？」

不過其實去年也有1名高雄網友目擊1名外送員騎著「電動輪椅」送餐，熟練地穿梭人潮、車陣，讓目擊者感動表示「拒絕向命運低頭的勇士！」（翻攝自臉書「UberEATS台灣」）

不過其實去年也有1名高雄網友目擊1名外送員騎著「電動輪椅」送餐，熟練地穿梭人潮、車陣，讓目擊者感動表示「拒絕向命運低頭的勇士！」新北市先前也有1名腦性麻痺的外送員在送餐過程中發生車禍，仍堅持完成任務後才上救護車，感動上萬網友。