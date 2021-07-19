Delta變種病毒肆虐、通膨擔憂加劇，美股四大指數全數收黑，期貨盤今反映美股走跌，今(19)日台指期開跌212點、電子期開跌12點、金融期開跌10.2點，近期加權指數高檔震盪，短線恐怕陷入高檔整理震盪。

籌碼面來看，台指期淨部位三大法人淨空單增加621口至-10263口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1534口至-29577口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加357口至-15925口。

永豐期貨表示，上週五航運股資金比重達45%，超越電子族群的38%，航運三雄中，長榮(2603)近漲停，萬海(2615)小漲2.69%，陽明則有逾5%的漲幅，整體來看，預期台股呈高檔震盪，外資期貨及現貨同步加碼空單，融資餘額也來到高檔，投資人宜做好停損停利。

國內疫情趨緩，配合市場資金寬鬆，台股基本面表現佳，接下來進入上市櫃股東及法說會旺季，可留意業績題材股、高殖利率股。