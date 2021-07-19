因對全球主要生產國緬甸的供應憂慮，致倫敦(LME)上周五(7/16)錫價上漲並觸及記錄高點，另外，不鏽鋼價格高漲推動鎳價上揚至5個月來高位。

分析師表示，緬甸是世界第三大錫生產國，目前由於正努力控制新冠疫情上升和政治危機，加上航運物流問題，供應擔憂下令錫價持續上揚至記錄高點。另外指出，由於不鏽鋼近期的強勁上漲，加上世界各國電動汽車發展下，對電池中的鎳需求大量攀升，在需求強勁和原料供應緊張的情況下，令倫敦(LME)期鎳價格上漲，攀升至近5個月以來的最高點。

終場上周五(7/16)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲470美元，報每公噸33,600美元；期鎳上漲302美元，報每公噸19,070美元；期鋅上漲34.5美元，報每公噸3,003美元；期鋁下跌29.5美元，報每公噸2,488.5美元；期銅下跌59.5美元，報每公噸9,427美元；期鉛下跌9.5美元，報每公噸2,320美元。(商品行情網)