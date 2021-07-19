37歲台劇女神白家綺今年3月生下第四胎女兒「小朵拉」，晉升當四寶媽的她，產後狂瘦身，白家綺日前就曬出與2個女兒一起穿中空裝的運動背影照，白家綺纖細身材不輸女兒，而白家綺昨則加碼曬出正面照，她解放雙峰、大長腿，0贅肉身材超狂。

升格當四寶媽咪的白家綺，產後一度因為臉擠出雙下巴引發熱議，白家綺當時則搞笑說：「離女神的路真的好遠好遠，看不到車尾燈那種遠」，白家綺喊話盼外界給她多一點空間，表示她會努力瘦身，而對自我身材要求嚴格的白家綺，在5月產後復出時，果真就豪甩13公斤俏麗亮相，她身材恢復得極好，讓外界看傻眼。

瘦身有成的白家綺也不忘維持身材，她日前就曬出和2個女兒一起穿中空裝的運動照，白家綺美背、小蠻腰和纖細身材不輸一對青春期女兒，也有不少人都敲碗要她轉正面，寵粉的白家綺也親民曬出中空裝的正面照。

白家綺解放雙峰、大長腿，0贅肉身材超狂。（圖／取材自白家綺＆吳東諺的兒子小肚臍臉書）

穿運動內衣、貼身長褲的白家綺，伸長雙手、抬腿和2歲兒子「小肚臍」做運動，白家綺的白嫩雙峰、纖細手臂、小蠻腰和一雙長腿全都露，0贅肉身材超狂，完全不像是剛生完寶寶的產婦，白家綺身材超不科學，網友紛紛留言讚：「都瘦回來了~好美喔～」、「四寶媽咪身材依然火辣」、「好羡慕喔！生四個身材還是那麼苗條」、「哇！家綺女神身材恢復好快啊」。