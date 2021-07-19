相信大家應該都對照片中這位大眼正妹不陌生吧？身為表特版、各大媒體爭相報導的超人氣空姐，「Rita」的高顏值、好身材早已獲得鄉民一致認證，甚至紅到國外，被日媒封為「千年一遇美女」！

近日，她在 IG 上傳了一段 TikTok 影片，只見她先是身穿細肩背心，微微露出事業線搭配撩髮動作，模樣相當性感！接著又立刻化身「高中制服妹」，以襯衫＋百褶裙的造型亮相，同時綻放燦爛笑容，看起來清純又甜美！一次展現出辣妹與學生妹的兩種反差，讓網友相當驚喜。

事實上，今年 29 歲的 Rita，在東吳大學念書時就已是校花級人物，畢業後先是在復興航空工作，之後又到虎航當空服員，從小就夢想進入這一行的她，靠著甜美、親切的笑容，還有讓人心動的深邃電眼一路爆紅，在 IG 上吸引了將近 52 萬人追蹤！

除了高顏值受到注目外，開始接觸健身後的她，體態也更加緊實、有線條，時不時會 po 出比基尼辣照造福網友，從一張張照片中可以看出，Rita 不僅有著一對飽滿酥胸，那纖細的小蠻腰和勻稱美腿也不容小覷！

而她也在今年生日時，被交往一年多的男友求婚成功升格為準人妻了，讓人相當期待她在開啟婚後生活後是否會展現更多不一樣的面貌呢！

(本文由 JKF 提供)